صحيفة تتلقى تهديدات بعد الكشف عن فساد في وزارة عراقية

2019/09/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تلقت صحيفة كل الأخبار اليومية تهديدا صريحا من جهات متنفذة بعد ساعات عن كشفها لحالات فساد بالتعاون مع وزارة النفط عبر رسالة نصية

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