2019/09/19 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

بين رئيس لجنة الخدمات والاعمار والنقل النيابية وليد السهلاني، ان عمل الحكومة خلال عام كامل لم يكن بمستوى الطموح.

وقال السهلاني لـ"العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس لجنة الخدمات النيابية لـ"العهد نيوز": عمل الحكومة خلال عام كامل لم يكن بمستوى الطموح) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس لجنة الخدمات النيابية لـ"العهد نيوز": عمل الحكومة خلال عام كامل لم يكن بمستوى الطموح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).