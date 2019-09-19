2019/09/19 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة “سوني” مؤخرا أحدث نموذج من هواتف Xperia الذي ينتظر أن يصبح واحدا من أكثر الأجهزة الذكية مبيعا في الأسواق.وجاء هاتف Xperia 5 بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزود بشاشة بمقاس 6.1 بوصة وأبعاد “9:21″، تعتبر واحدة من أفضل شاشات الهواتف الذكية حاليا.ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Snapdragon 855

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوني تتألق بهاتف جديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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