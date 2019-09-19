العراق والتشيك يبحثان تعزيز الشراكة والاستثمار لتحسين شبكات الطاقة الكهربائية والاتصالات

2019/09/19 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، مع نظيرة التشيكي فويتخ فيليب لبحث تعزيز الشراكة والاستثمار لتحسين شبكات الطاقة الكهربائية والاتصالات.

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