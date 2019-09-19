2019/09/19 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء معهد الكواكب الأمريكي من دراستهم وتحليلهم البيانات التي حصلوا عليها أعوام 1988-2000، أن بركان لوكي على قمر المشتري Io جاهز للثوران.ويفيد موقع Science Alert، بأن الفترة الزمنية بين ثوران البركان لوكي يعادل 540 يوما، حيث كان البركان قبل الثوران ساطعا لمدة 230 يوما، ثم عاد إلى حالته الطبيعية.كان هذا يحدث لغاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنبؤات بحدوث كارثة في المنظومة الشمسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبؤات بحدوث كارثة في المنظومة الشمسية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبؤات بحدوث كارثة في المنظومة الشمسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).