العراق: لن ننضم لأي قوة لحماية ممرات الخليج ونرفض مشاركة

2019/09/19 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن العراق لن ينضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية بالخليج، ويرفض مشاركة "إسرائيل" فيها.

الخارجية: العراق لن ينضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية في الخليج، إضافة إلى رفضه مشاركة الكيان الصهيوني في هذه العملية

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في تصريح صحفي، تابعه "ألترا عراق"، إن "العراق لن ينضم لأي قوة دولية لحماية الممرات المائية في الخليج، إضافة إلى رفضه مشاركة الكيان الصهيوني في هذه العملية"، مضيفًا أن "العراق يرى أن حماية الخليج هي مسؤولية الدول المطلة عليه".

اقرأ/ي أيضًا: العراق يعلن أول موقف رسمي من مشروع دخول قوات "إسرائيلية" إلى الخليج

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تعرّض منشآت نفطية سعودية تابعة لشركة "أرامكو"، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن العراق فيها عدم مشاركته في حماية الممرات المائية بالخليج، خاصة مع مشاركة "إسرائيل" في الحماية.

في آب/أغسطس أعلن العراق رفض مشاركة قوات "الكيان الصهيوني" في تأمين مرور السفن في الخليج العربي، وقال وزير الخارجية محمد علي الحكيم في "تغريدة" له، إن "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي".

أضاف الحكيم أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج وأن العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا، من خلال المفاوضات الهادئة"، مشددًا على أن "وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد، في آب/أغسطس الماضي، أن "الكيان الصهيوني" سيشارك في القوة البحرية التي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيلها لتأمين حركة الملاحة بالخليج، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

رفض العراق قبل أكثر من شهر مشاركة "إسرائيل" في حماية الممرات المائية في الخليج وتأمين مرور السفن

وقال كاتس إن "إسرائيل جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية طرق التجارة بالخليج"، فيما بين أن "من مصلحة إسرائيل وقف العدوان الإيراني في المنطقة وتعزيز علاقاتها مع دول الخليج" وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة يديعوت أحرونوت.

اقرأ/ي أيضًا:

العراق: نرفض تصريحات نتنياهو بضمّ غور الأردن ونطالب برد عربي

"مؤتمر البحرين" وصفقة القرن..



لا خيار للعراق غير الوقوف مع فلسطين!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: لن ننضم لأي قوة لحماية ممرات الخليج ونرفض مشاركة "إسرائيل" ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: لن ننضم لأي قوة لحماية ممرات الخليج ونرفض مشاركة "إسرائيل" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).