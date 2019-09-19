لماس فاضل : البرلمان سيبدأ قريبا بالاستضافات والاستجوابات دون تصور واضح لمن تشمل

2019/09/19 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو اللجنة القانونية النيابية عن الاتحاد الوطني الكردستاني الماس فاضل ان الفصل التشريعي الحالي سيكون مهما وحافلا بالكثير من القوانين المهيئة للتشريع اضافة الى الاستضافات والاستجوابات.وقالت ان : البرلمان ماض بممارسة دوره الرقابي والتشريعي وفق الرؤى الوطنية النابعة من حاجة البلد لاستمرار مسيرته الديمقراطية .واضافت فاضل ان : الاستضافات والاستجوابات جزء مهم […]

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