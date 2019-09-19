2019/09/19 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الخميس، على استحداث دراسات مسائية في الأقسام التابعة للكليات والجامعات العراقية.وذكرت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “الموافقة جاءت ترؤس الوزير اجتماع لهيأة الرأي على استحداث الدراسة المسائية لقسم التحليلات المرضية في كلية العلوم بجامعة واسط، وقسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن إستحداث الدراسة المسائية في عدد من الجامعات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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