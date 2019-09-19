2019/09/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم موقعة يهوذاالهزيمة التي منيت بها في موقعة يهوذا منذ عدة أيام كانت ساحقة، أن يكون الموساد يأكل معي ويشرب طوال سنين وسنين، طوال "صداقة" دامت أكثر من خمسة عشر عامًا، طوال سنين ضوئية، فتحية لجهاز جوسسة في عالم سافل كهذا، وأنا لأوراقي المفتوحة، ولعواطفي الصادقة، وخاصة لثقتي التي أضعها حتى في كلب يعبر الطريق، أو في قط يقع في ورطة (أردت ذات مرة إنقاذ قط فعضني وأنا إلى اليوم أعاني من تدهور في سمعي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).