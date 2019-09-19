2019/09/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_ميالة أطلقت على صفحتي الفيسبوكية وعدا، بأن أقوم ببعض المراجعات للشأن السوري وإرتأيت أن أبدأ بموضوع الحرب، لأنه موضوع مفصلي وخلافي إلى أقصى الحدود، والموقف السياسي من الحرب هو بنفس القدر من المفصلية والأهمية.وفق قناعتي فإن قيمة أي مراجعة للحالة السورية تتحدد إلى حد بعيد إن لم أقل بالمطلق، وفق موقف هذه المراجعة من الحرب.سأحاول في البداية أن آتي وبشكل مختصر على الحصيلة الإجمالية للحرب أي آثارها ون......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مازن ميالة - الحرب السورية موقف ومسؤولية النظام والمعارضىة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مازن ميالة - الحرب السورية موقف ومسؤولية النظام والمعارضىة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).