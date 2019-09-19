كمال غبريال - دستور يا أسيادنا

2019/09/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_غبريال تحاربون "تنظيم الإخوان المسلمين"،خوفاً من عودته للقفز على كراسي السلطة.‏وقد نجحتم في ضرب التنظيم ورموزه الأساسية والفاعلة.‏لكن الخطر ما يزال وسيظل ماثلاً، يهددنا بعودته ربما أشرس مما كان.‏لأنكم ضربتم "التنظيم"،وتركتم فكره على أيدي السلفيين وغيرهم، يستشري في سائر ربوع البلاد.‏هل اخترتم الوقوف طوال الوقت وإلى الأبد متأهبين لإطلاق الرصاص على كل إرهابي إخواني وداعية يحاول استقط......

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