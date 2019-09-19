2019/09/19 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كمال_غبريال تحاربون "تنظيم الإخوان المسلمين"،خوفاً من عودته للقفز على كراسي السلطة.وقد نجحتم في ضرب التنظيم ورموزه الأساسية والفاعلة.لكن الخطر ما يزال وسيظل ماثلاً، يهددنا بعودته ربما أشرس مما كان.لأنكم ضربتم "التنظيم"،وتركتم فكره على أيدي السلفيين وغيرهم، يستشري في سائر ربوع البلاد.هل اخترتم الوقوف طوال الوقت وإلى الأبد متأهبين لإطلاق الرصاص على كل إرهابي إخواني وداعية يحاول استقط......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - دستور يا أسيادنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال غبريال - دستور يا أسيادنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كمال غبريال - دستور يا أسيادنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).