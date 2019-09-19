لا لتوريط العراق في حرب خاسرة أخرى

2019/09/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مثنى الجادرجي الهجوم الارهابي الذي تعرضت منشآت آرامکو النفطية في السعودية، ليس الاول الذي إنطلق من العراق على أساس العديد من المعطيات والادلة، إذ سبق وإن في 15 مايو، هاجمت...أكمل القراءة ←

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