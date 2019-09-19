مكاتب المفتشين وصمة عار.. وضرورة الحل والهيكلة يا برلمان ؟!

2019/09/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي لم تقدم تلك المكاتب اي تقدم في مجال مكافحة الفساد والحد منه ، بل زاد الفساد ويتم عقد الصفقات بدعم واسناد من هؤلاء المفتشين ومنهم من عليه ملفات...أكمل القراءة ←

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