قراءة حول زيارة رئيس الوزراء العراقي للصين

2019/09/19 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:الأشعث الفرزوني تقرر تنظيم زيارة مهمة رسمية لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى الصين لمدة إسبوع برفقة وفد متنوع وضخم يضم عدد كبير من المسؤولين العراقيين من وزراء ومحافظين...أكمل القراءة ←

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