السجن (87) سنة بحق “حوت” فساد في التسجيل العقاري

2019/09/19 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد اليوم الخميس عن إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن (87) سنة بحق إحدى حيتان الفساد في دوائر التسجيل العقاري.وقال القاضي محمد إن “عمليات التدقيق التي قام بها فريق من مكتب المفتش العام، أفضت الى الكشف عن عمليات تزوير وإستعمال سندات مزورة

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