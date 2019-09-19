مقتل ضابطين و 3 اشخاص في نزاع عشائري بذي قار

2019/09/19 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأفاد مصدر امني،الخميس، بمقتل ضابطين في نزاع عشائري في ناحية كرمة بني سعيد جنوب محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس” بإن ” 5 اشخاص قد قتلوا في نزاع عشائري بناحية كرمة بني سعد جنوب محافظة ذي قار كان بينهم المقدم يحيى خشن السراي واخيه الرائد علي خشن السراي”.

واضاف ان “اخيهم الاكبر حيدر خشن السراي كان من ضمن المقتولين”.

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