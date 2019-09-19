ظريف : الارهاب الاقتصادي غير قانوني ولا انساني

2019/09/19 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الاتجاه

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان “الارهاب الاقتصادي غير قانوني ولا انساني” وذلك تعليقا على قرار الرئيس الاميركي تشديد اجراءات الحظر ضد ايران.

وفي تغريدة له على “تويتر” كتب ظريف: ان دونالد ترامب وفي إطار تشديد الحرب الاقتصادية على الشعب الايراني، أوعز الى وزير خزانته بتشديد الحظر ضد ايران بشكل اساسي ! هذا اعتراف بأن أميركا تستهدف المواطنين العاديين بصورة متعمدة.



الارهاب الاقتصادي غير قانوني ولاإنساني.



أوقفوا الحرب والارهاب.

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