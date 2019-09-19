2019/09/19 | 13:16

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التعليم تعلن إستحداث الدراسة المسائية في عدد من الجامعات

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الخميس،

على استحداث دراسات مسائية في الأقسام التابعة للكليات والجامعات

العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، أن "الموافقة جاءت ترؤس الوزير اجتماع لهيأة

الرأي على استحداث الدراسة المسائية لقسم التحليلات المرضية في كلية

العلوم بجامعة واسط، وقسم نظم المعلومات الإدارية في كلية الإدارة

والاقتصاد بجامعة البصرة، وقسم هندسة تقنيات الكهرو ميكانيكية في كلية

التقنية/ ذي قار بالجامعة التقنية الجنوبية، وقسم اللغة الإنكليزية في

كلية الآداب بجامعة القادسية، وقسم اتصالات تكنولوجيا الاعلام في كلية

الهندسة بجامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".وأضاف البيان، "واستحداث قسمي هندسة الكهرباء واللغة العربية في كليتي

الهندسة والعلوم الإسلامية بالجامعة العراقية، وقسمي اللغة الإنكليزية

والاعلام بجامعة الكوفة، وقسم هندسة تقنيات المحاسبة في المعهد

التقني/ الرميثة بجامعة الفرات الأوسط، وقسم التحليلات المرضية في

كلية العلوم بجامعة سومر، وقسمي تقنيات السيطرة والاتمتة في الكلية

التقنية الهندسية الكهربائية وقسم المصارف والتمويل في الكلية التقنية

الإدارية/ بغداد بالجامعة التقنية الوسطى، وقسم الرياضيات والحاسوب في

كلية التربية الأساسية، وقسم أمنية المعلومات في كلية تكنولوجيا

المعلومات بجامعة بابل، وقسمي معلم الصفوف الأولى وإدارة الاعمال في

كليتي التربية الأساسية والإدارة والاقتصاد بجامعة ذي قار"وتابع، "واستحداق فرعي هندسة الطائرات بدون طيار في قسم الهندسة

الكهرومغناطيسية في الجامعة التكنولوجية، وقسم الشبكات في كلية علوم

الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة كركوك، وقسمي القران الكريم

وعلومه والحديث النبوي وعلومه في كلية العلوم الإسلامية بجامعة

الفلوجة".وأكد المجتمعون، بحسب البيان، "اعتماد 50% من التدريسيين غير المعينين

في حال الحاجة إلى استكمال الملاك التدريسي لبعض الأقسام المستحدثة

وفقا لتعليمات وضوابط التعاقد والأجور مع الأخذ بنظر الاعتبار استيفاء

الملاك التدريسي شروط اللقب العلمي ودورة طرائق التدريس".

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