2019/09/19 | 13:16

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الداخلية توجه بسرعة تسليم اللوحات المرورية إلى المواطنين

وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد محمد محمود،

اليوم الخميس، بسرعة تسليم المواطنين اللوحات المرورية.وذكر إعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان ، أن "زار محمود موقع تسجيل

المركبات في التاجيات، فيما التقى بلقاء المراجعين والاستماع الى

مشاكلهم ومقترحاتهم لغرض النظر اليها بعين الاعتبار".

ووجه بـ "بسرعة تسليم المواطنين المنجزة معاملاتهم اللوحات

المرورية"، موعزاً "بجملة من التوجيهات من شأنها الارتقاء بعمل

الموقع وبما يليق بالمواطن العراقي" .

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