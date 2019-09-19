2019/09/19 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية القبض على ارهابي ودمرت وكرين وعجلة بعملية انزال جوي في صحراء الانبار.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان : قوة مشتركة محمولة جواً نفذت عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات وتمكنت من تدمير وكرين الاول يحتوي على أسلحة متوسطة وخفيفة متنوعة ، والثاني يحتوي على معدات وتجهيزات وقد كانت مفخخة حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانزال جوي.. القبض على ارهابي وتدمير وكرين وعجلة في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانزال جوي.. القبض على ارهابي وتدمير وكرين وعجلة في صحراء الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).