2019/09/19 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس ان السلطات الامنية منعت عضو المكتب السياسي في الحزب محمود سنكاوي من الدخول الى محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الحزب لطيف شيخ عمر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان القوات الامنية في سيطرة اربيل اعترضت طريق سنكاوي، ومنعته من الدخول لحضور اجتماع للمكتب السياسي للحزب.

وعبر المتحدث عن رفضه لذلك الاجراء قائلا "نحن في الاتحاد الوطني لا يمكننا قبول مثل هكذا امر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني: السلطات تمنع قياديا في الحزب من الدخول الى إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني: السلطات تمنع قياديا في الحزب من الدخول الى إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).