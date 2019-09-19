2019/09/19 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: يطغى التشاؤم على الأجواء داخل البرلمان العراقي، بشأن موازنة العام المقبل 2020 التي بدأ أعضاء في لجان الشؤون ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أزمة جديدة مرتقبة في العراق.. هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أزمة جديدة مرتقبة في العراق.. هذه تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).