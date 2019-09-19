قائد عمليات الانبار: العنصر الاستخباراتي كان له دور كبير بعملية اراد النصر

2019/09/19 | 13:18

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بغداد :سومر نيوز

أكد قائد عمليات محافظة الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، الخميس، أن العنصر الاستخباراتي في المرحلة الخ...

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