2019/09/19 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ذي قار تعلن حصيلة قتلى وجرحى مشاجرة داخل مجلس عزاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تعلن حصيلة قتلى وجرحى مشاجرة داخل مجلس عزاء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تعلن حصيلة قتلى وجرحى مشاجرة داخل مجلس عزاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).