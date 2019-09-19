الإعلام الأمني تعلن تنفيذ انزال جوي في صحراء جلابات

2019/09/19 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تنفيذ انزال جوي في صحراء جلابات.

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