السفير العراقي لدى روسيا: بغداد لا تتفاوض مع موسكو بشأن شراء إس-400

2019/09/19 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، اليوم الخميس، بأن بغداد لا تتفاوض مع موسكو على شراء منظومة إس-400، ولا يوجد أي تلميح لذلك.

وقال هادي رداً على سؤال بهذا الشأن: "يطرح هذا السؤال عليّ في كل مناسبة.



نحن لا نجري مثل هذه المحادثات مع حكومة روسيا الاتحادية.



لا يوجد أي تلميح إلي ذلك"، نقلا عن سبوتنيك.

في سياق متصل أكد العذاري أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي مع الرئيس العراقي، برهم صالح، في إطار زيارته إلى العراق.

وأضاف" أود أن أشير إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بغداد في المستقبل القريب تعكس رغبة البلدين في توسيع العلاقات ومناقشة جميع القضايا المهمة في المنطقة".

يذكر أنه سبق وأعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن، فيكتور بونداريف، أن سوريا والعراق والسودان ومصر تعتبر من بين الدول المحتملة لشراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".

ومن جانبه أفاد سفير روسيا في بغداد مكسيم ماكسيموف بأن هناك طلبات جديدة لشراء الأسلحة الروسية ستأتي من السلطات العراقية.

ومن المحتمل أن تضم قائمة الطلبات منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".

وسيقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بزيارة العراق، في الفترة 7-8 تشرين الأول، حيث سيجتمع مع قيادة البلاد وإقليم كردستان العراق، في بغداد و أربيل، على التوالي.

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