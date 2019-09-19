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بالوثيقة: محافظ كربلاء يقرر ايقاف هدم الدور المتجاوزة والعشوائيات لحين توفير البديل المناسب


بالوثيقة: محافظ كربلاء يقرر ايقاف هدم الدور المتجاوزة والعشوائيات لحين توفير البديل المناسب
2019/09/19 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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