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شاهد بالفيديو.. متى ينفّذ مشروع القطار المعلق؟ وهل يخفف من الاختناقات المرورية؟


شاهد بالفيديو.. متى ينفّذ مشروع القطار المعلق؟ وهل يخفف من الاختناقات المرورية؟
2019/09/19 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: xl_AZvWuOHA

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