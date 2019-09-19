الخارجية: لن ننضم إلى أي قوة تحمي الممرات المائية في الخليج ونرفض مشاركة الكيان الصهيوني فيها

2019/09/19 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية ،اليوم الخميس، ان العراق لن ينضم إلى أي قوة تحمي الممرات المائية في الخليج.

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