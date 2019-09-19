الاتحاد الخليجي لكرة القدم يوافق على منح العراق مبدئياً حق تضييف النسخة ٢٥ من البطولة

2019/09/19 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موافقة الاتحاد الخليجي على اقامة النسخة 25 من بطولة كاس الخليج العربي في العراق .

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