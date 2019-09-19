مجلس عزاء في ذي قار يتحول الى مجزرة بسبب “نزاع عشائري”

2019/09/19 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بمقتل 6 اشخاص في نزاع عشائري بمحافظة ذي قار.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “نزاعا عشائريا مسلحا اندلع داخل مجلس للعزاء في قضاء گرمة بني سعيد في ذي قار”.واضاف ان “النزاع ادى الى مقتل 3 اشقاء من اهالي السماوة كانوا حاضرين لأداء مراسم العزاء وهم […]

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