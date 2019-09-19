حقائق صادمة عن صناعة “المشاهد الجنسية” في افلام هوليوود

2019/09/19 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق داخل الحقيبة الشفافة التي كانت تحملها أليشا روديس، لم يكن هناك سوى أدوات نظافة ومجموعة من الجوارب النسائية الطويلة.أشارت إليها روديس قائلةً “هذه هي أدوات العمل الخاصة بي”.فقد بدأت منذ أوائل العام الماضي العمل منسقة للعلاقات الحميمة في شبكة HBO التلفزيونية الأميركية، وهو لقب جديد يشير حرفياً إلى “مدرب المشاهد […]

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