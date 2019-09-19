English | كوردى

مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات عالقة منذ عام 2004


مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات عالقة منذ عام 2004
2019/09/19 | 13:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- اربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، اليوم الخميس، عن وجود مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات وقضايا عالقة منذ عام 2004، مؤكدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات عالقة منذ عام 2004) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات عالقة منذ عام 2004) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).

كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا