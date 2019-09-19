مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات عالقة منذ عام 2004

2019/09/19 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، اليوم الخميس، عن وجود مفاوضات بين بغداد واربيل لحل ملفات وقضايا عالقة منذ عام 2004، مؤكدا

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