تصويت جديد بمجلس الأمن على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في إدلب

2019/09/19 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، تقدّمت بأحدهما الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالثاني روسيا

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