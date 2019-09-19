ضبط شبكة للجريمة المنظمة متهمة بتزوير كفالات في بغداد

2019/09/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت مديرية تحقيق بغداد في هيأة النزاهة، عن ضبطها أعضاء شبكة تمارس الجريمة المنظمة في بغداد، مبينة أن الشبكة متهمة بتزوير كفالات مالية تُستخدَمُ لإطلاق سراح موقوفين مكفلين.

وأفصحت النزاهة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن تفاصيل ضبطها بموجب مذكرة قضائية رئيس وأعضاء الشبكة، مشيرة إلى أن “متابعتها ومراقبتها لتحرُّكات هذه الشبكة أفضت إلى ضبطها متلبسة بالجرم المشهود”.





وذكرت، انها “تمكنت من نصب كمين محكم لأعضاء الشبكة بالقرب من مقرها أسفر عن ضبط كتب تأييد استمرار بالخدمة ومستمسكات مزورة كانت تُستخدَمُ لإطلاق سراح متهمين مكفلين”.





وأشارت إلى أن “التحقيقات الأولية مع رئيس وأعضاء الشبكة البالغ عددهم ستة أشخاص قادت بعد مواجهتهم بالأدلة والإثباتات إلى اعترافهم بممارسة عمليات التزوير لكفالات مقابل مبالغ مالية، وأنهم أقدموا على أفعالهم هذه في عدة جهاتٍ حكومية، إلى أن تم ضبطهم متلبسين ومعهم متهمٌ آخر حضر بالاتفاق مع الشبكة؛ لتقديم كفالة مزورة لزوجته الموقوفة”.





وتابع البيان، ان “المتهمين سيقوا بصحبة المبرزات الجرمية المضبوطة التي قُدِّمت بمحضر ضبطٍ أصوليٍّ، إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق”.





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