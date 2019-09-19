السجن 15 عاماً لمدانين بسرقة منزل في النجف

2019/09/19 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قضت محكمة جنايات النجف، بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين أقدما على سرقة منزل في منطقة حي النصر التابعة لمحافظة النجف الاشرف.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدانين اثنين سرقوا منزلا في حي النصر ليلا وتحت تهديد السلاح والاكراه بالاشتراك مع متهمين آخرين”.

وأشار الى انه “حكمت عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما”.

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