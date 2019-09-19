السفير العراقي لدى روسيا يتحدث عن امتلاك العراق لمنظومة اس 400

2019/09/19 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال هادي رداً على سؤال، بحسب "سبوتنك"، ان" هذا السؤال يطرح عليّ في كل مناسبة نحن لا نجري مثل هذه المحادثات مع حكومة روسيا الاتحادية ولا يوجد أي تلميح إلي ذلك".وفي سياق متصل اضاف، العذاري، ان" وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيلتقي مع الرئيس العراقي، برهم صالح، في إطار زيارته إلى العراق".واوضح، انه" أود أن أشير إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى بغداد في المستقبل القريب تعكس رغبة البلدين في توسيع العلاقات ومناقشة جميع القضايا المهمة في المنطقة".ومن جانبه أفاد سفير روسيا في بغداد مكسيم ماكسيموف بأن هناك طلبات جديدة لشراء الأسلحة الروسية ستأتي من السلطات العراقية".ومن المحتمل أن تضم قائمة الطلبات منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400".انتهى..م.م

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