الهجوم على آرامكو.. بومبيو يؤيد حق السعودية في الدفاع عن نفسها وعدم “التسامح” مع إيران

2019/09/19 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تؤيد “حق السعودية في الدفاع عن نفسها”، وذلك عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وشدد بومبيو في تغريدة على تويتر يوم الخميس، “لن يتم التسامح” مع سلوك إيران في المنطقة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير منفصل عن الاجتماع […]

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