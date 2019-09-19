إعادة إصدار لوحة الكترونية بحوزة مسافر صيني في مطار البصرة

2019/09/19 | 14:03

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وذكرت الهيأة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أنها "اعادت لوحة الكترونية وردت بدون موافقات رسمية بحوزة مسافر صيني الجنسية في مطار البصرة الدولي".هذا واعلنت الهيأة، يوم امس، تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً يوميا بلغ أكثر من مليار وربع المليار دينار.انتهى

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