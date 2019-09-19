المنتخب العراقي يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا

2019/09/19 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهد التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخميس، تراجع المنتخب الوطني مركزين ليحتل المركز الـ 79 عالميا.

وبحسب قائمة "الفيفا" الجديدة التي نشرت، اليوم، تراجع منتخب العراق إلى المركز الـ79 برصيد برصيد 1314 نقطة، كما احتل المركز التاسع آسيويا بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والإمارات والصين والسعودية، كما جاء في المرتبة الثامنة عربيا بعد تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والإمارات والسعودية.وحافظت بلجيكا على صدارة تصنيف "الفيفا" برصيد 1752 نقطة، فيما صعدت فرنسا الى المركز الثاني برصيد 1725 نقطة، تليها البرازيل برصيد 1719 نقطة وانكلترا برصيد 1662.وفى بقية المراكز العشرة الأوائل، تقدمت البرتغال للمركز الخامس، مستغلة تراجع الأوروغواي للمركز السادس، فيما تقدمت إسبانيا مركزين لتصبح سابعة وتراجعت كرواتيا مركزا واحدا إلى الثامنة، وكذلك الحال بالنسبة إلى كولومبيا التى تراجعت مركزا واحدا إلى التاسعة، فيما حافظت الأرجنتين على مركزها العاشر.يذكر ان التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جاء عقب إجراء ما مجموعه 212 مباراة توزعت ما بين 60 مباراة فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ومع إجراء 74 مباراة فى التصفيات القارية، بينما أقيمت 78 مباراة ودية حول العالم.انتهى

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