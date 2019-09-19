وزير الخارجية يبحث مع نظيره الايراني هاتفيا آخر تطورات الاوضاع في المنطقة

2019/09/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل وزير الخارجیة الایرانی محمد جواد ظريف هاتفيا بنظيره العراقي محمد علي الحكيم .وقالت الخارجية الايرانية في بيان صحفي :” ان ظريف والحكيم ، بحثا خلال الاتصال ، آخر مستجدات وتطورات الاوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حولها “.

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