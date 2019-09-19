الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 17 جنديا يمنيا شمال حجة

2019/09/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الخميس، سقوط 17 قتيلاً وجريحاً من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في كمين وعمليات قنص بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة نصبت كميناً بعبوة ناسفة لآلية محملة بالجنود جنوب مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأضافت أن الكمين أدى إلى إعطاب الآلية ومقتل وإصابة 12 جندياً كانوا على متنها.

إلى ذلك، ذكرت "المسيرة" أن "أنصار الله" نفذت عمليات قنص جنوب مديرية حرض خلفت 5 قتلى وجرحى من الجنود.

في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، فجرت "أنصار الله" عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود بجبهة وقز في مديرية المصلوب غرب الجوف، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم، حسب "المسيرة".

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