اتحاد الكرة العراقي يحدد موعداً لتقديم طلب استضافة خليجي 25

2019/09/19 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، مبدئيا، على طلب العراق باستضافة النسخة 25 من البطولة.

جاء ذلك في الاجتماع، الذي عقد اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، الى جانب رؤساء اتحادات الكويت وعمان واليمن، فضلا على قطر .

وقال مسعود في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي وافق مبدئيا على طلبنا باستضافة النسخة ٢٥ من البطولة، مشيرا الى ان الاتحاد سيتقدم بطلب رسمي في الاجتماع المقبل، الذي سيعقد على هامش انطلاق النسخة 24، التي ستضيفها الدوحة في السابع والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل .

واضاف ان "جميع رؤساء الاتحادات ايدوا، وبشكل كبير، رغبتنا بتضييف النسخة ٢٥ من البطولة، كونه حقا طبيعيا للعراق، لاسيما بعد رفع الحظر عن المباريات الرسمية" .

ونوه مسعود الى ان "الاتحاد، وبالتعاون مع المؤسسات المعنية، سيسعى من اجل انجاح الاستضافة التي تأتي بعد اربعة عقود على الاستضافة الاولى للعراق للبطولة".

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