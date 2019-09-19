معرض ‘إعادة إعمار سوريا’: النفوذ الإيراني والعقوبات الأمريكية

2019/09/19 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم نظام الأسد هذا الأسبوع معرضه السنوي الخامس لإعادة إعمار سوريا تحت عنوان “عمّرها 2019″، وكالعادة تم تسهيل الحدث وتمويله إلى حد

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