قوات عراقية تنفذ إنزالا جويا في صحراء الأنبار

2019/09/19 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

نفذت قوات أمنية عراقية، عملية انزال جوي بمنطقة صحراوية في محافظة الانبار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الانبار والفوج التكتيكي لشرطة الانبار، نفذت عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات”.

وأوضح البيان، ان “القوة دمرت وكرين الاول يحتوي على أسلحة متوسطة وخفيفة متنوعة، والثاني يحتوي على معدات وتجهيزات وقد كانت مفخخة حيث تم تدميرها”.

وأضاف، ان “القوة تمكنت ايضاً من تدمير عجلة لعناصر داعش في صحراء الانبار، كما القت القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء”.

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