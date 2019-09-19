وزير الخارجية: ضرورة تضمين متطلبات الوزارة وبعثاتها بموازنة 2020

2019/09/19 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه

دعا وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، إلى ضرورة تضمين متطلبات الوزارة وبعثاتها بموازنة 2020.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم بحث مع اللجنة المالية في مجلس النواب مُوازَنة الوزارة".

وأشار إلى، أنه "ينبغي أن تنظر مُوازنة عام 2020 إلى مُتطلبات الوزارة وبعثاتها المُنتشِرة في العالم، ومُساهَمات العراق الدوليّة، وتقديم المزيد من الدعم لأداء مهامّها الوطنيّة التي حددها الدستور، والبرنامج الحكومي".

وأوضح الوزير، أن "الوزارة، وبعثاتها تُؤدّي دوراً كبيراً في انفتاح العراق على العالم، وترتيب الاتفاقـيّات، ومُذكّرات التفاهم الاقتصاديّة الجالبة للاستثمار"، مُعرِباً عن "تطلّع الوزارة لزيادة مساحة التمثيل الدبلوماسيّ للعراق في عدد من الدول التي لا يُوجَد لدينا فيها تمثيل لفتح آفاق تعاون، وشراكات مُهمّة مع الدول".

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