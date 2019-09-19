موجة إعدام الأحوازيين بدون محاكمة مستمرة في إيران رغم إدانة الأمم المتحدة لها

2019/09/19 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 18 تموز/يوليو 2019، أفاد جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن “الأحوازيين العرب لا

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