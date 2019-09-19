وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/22

2019/09/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديديوانُ السّبْعينيّاتِ/22(دَوائرٌ تكبُرُ في الْمَاءِ)..(1)لِشَيءٍ مِنْ رَبيعٍ مَاتَلِشَيءٍ مَاتَمَا عَادَ لَهُ إسْمٌ وَلَا ذِكْرَىوَلَا انْطَلَقَتْ لَهُ أصْوَاتٌلِشَيءٍ مِنْ رَبيعٍ زَاهِرٍ كَانَوَلَكِنْ مَاتَ.(2)أحِبّ أنْ تكونَ الشّمْسُعِنْدَ الصّبْحِ في كَفّيوَعِنْدَ الظّهْرِ في حِجْريوَعِنْدَ الْعَصْرِ..أطْلِقُهَاوَأركُضُ خَ......

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