الفنانة كارول سماحة تنشر صورة على “انستغرام” تصدم معجبيها

2019/09/19 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق نشرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، الثلاثاء، صورة على حسابها على موقع “إنستغرام”، مع مدير أعمالها، ماريو أسطا في باريس، حيث علّقت قائلًة: “قبل حفلتي الليلة في باريس مع صديقي المفضل ومدير أعمالي ماريو أسطا”.وشن المتابعون حملة تنمر على سماحة بعد الصورة، حيث قال البعض إن الصورة أظهرتها متقدمة في السن، فيما […]

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