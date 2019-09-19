صباح الدم بأفغانستان.. الحكومة قتلت 30 مزارعا وسقوط العشرات بتفجير لطالبان

2019/09/19 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فجر اليوم مقتل ثلاثين مزارعا وإصابة أربعين آخرين في ضربة جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية شرقي البلاد، بدعم جوي أميركي، في

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